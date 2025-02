Gasperini-Lookman, oggi si proverà a chiarire. Ma in estate…

In casa Atalanta l’obiettivo è ripartire dopo la brutta batosta della Champions contro il Brugge. Ma non solo, il club ora vuole ricucire, almeno fino all’estate, lo strappo Gasperini-Lookman. Le parole del tecnico a fine gara (il peggior rigorista mai visto) e la piccata replica dell’attaccante, hanno rimesso alla luce un rapporto non idilliaco tra i due. che va avanti dalla scorsa estate. La proprietà Percassi, oggi, proverà a chiudere la vicenda senza ulteriori strascichi, per il bene del gruppo ed evitare ulteriori polemiche, pensando al campionato, con l’Atalanta che è a 5 punti dalla vetta. I nerazzurri vogliono prima blindare la qualificazione alla prossima Champions League, poi si penserà al futuro: con ogni probabilità si andrà avanti fino a fine stagione, una tregua necessaria, poi si faranno le scelte. Lookman con ogni probabilità lascerà Bergamo, ma probabilmente anche il ciclo di Gasperini può essere al termine.