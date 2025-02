Gasperini: “Lookman non doveva calciare il rigore. E’ uno dei peggiori che abbia mai visto”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Brugge.

Queste le sue parole: “Non è mi è piaciuta l’espulsione di Toloi, questo è un brutto episodio, non devono saltare i nervi, l’Atalanta esce con dignità da questa Champions League, ha fatto ottime gare nel girone come Real Madrid ed Arsenal, queste due partite sono state figlie di episodi che non sono andati nella direzione giusta. Lookman non doveva calciare i rigori, è uno dei peggiori rigoristi che ho visto. Lì la partita si è un po’ smorzata, però non è stato un bel gesto neanche questo. Loro sono stati bravissimi, hanno fatto dei bei gol, soprattutto il terzo. Il primo tempo finito 3-0 è stato un po’ eccessivo, ma non toglie niente al Bruges. Il calcio è fatto anche di sconfitte, è comunque una Champions. Ora mettiamo la testa sul campionato. Sono stati tutti episodi, loro sono stati bravi il primo gol, ma la squadra ha sempre reagito. Sul secondo gol siamo stati dei polli, non era facile contro questa squadra. Il risultato è condizionato da quanto realizzi, cambia completamente”.

Cosa servirà per tornare a vivere serate di questo tipo? “È chiaro che dobbiamo continuare a giocare e fare prestazioni anche in questi ultimi periodi, anche in questo periodo la prestazione non è mancata, i ragazzi devono giocare con questo spirito, siamo stati bravi quando realizzavamo parecchi gol, siamo stati a lungo il miglior attacco, da un po’ di tempo creiamo tanto ma abbiamo un po’ meno capacità realizzativa. È un momento così, dobbiamo accettarlo”.

Foto: sito Atalanta