Gasperini: “Lo Spezia gioca un bel calcio, mi diverto a guardarli”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di campionato, per presentare la partita contro lo Spezia: “Con lo Spezia sarà una partita diversa, ci saranno altre difficoltà rispetto all’Inter. Comunque siamo soddisfatti, la squadra è concentrata ed è sul pezzo, gioca un bel calcio. Lo Spezia sta cercando la salvezza attraverso il gioco. È un bell’esempio, mi sono divertito a vedere lo Spezia. Da parte mia è encomiabile quello che stanno facendo, traggo delle indicazioni e vedo una bella squadra. Gestiscono bene la palla, giocano con sicurezza. Andare a prendergli la palla non è facile”.

Foto: Twitter Atalanta