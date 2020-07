Gasperini: “Lo scudetto? Non possiamo pensarci. In Champions daremo fastidio”

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha commentato poi il pareggio contro la Juve ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto molto bene al cospetto di una grandissima squadra. Ho chiesto ai ragazzi di interpretare la gara in previsione della Champions perché incontreremo squadre di questo spessore. Volevamo capire se tenere Zapata, Papu e Ilicic eravamo in grado di tenere la loro forza d’urto e ci siamo riusciti. Ogni partita ha una storia a sé ma sono molto contento della prestazione ma molto dispiaciuto di non aver vinto. Secondo posto? Abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo era raggiungere la Champions il secondo anno di fila. Siamo cresciuti nel corso della stagione e la Champions all’inizio, con le sconfitte, ha pesato. Abbiamo perso qualche punto forse come tutte le squadre ma forse la differenza li hanno fatti gli scontri diretti ma noi non abbiamo mai pensato allo scudetto. L’anno prossimo? Non possiamo pensare allo scudetto, già stare in Champions diamo fastidio. Noi gli obiettivi li poniamo di volta in volta. Lo scudetto alla Juve non poteva scappare, per noi era una gara di grande prestigio”.

Foto: profilo twitter Atalanta