Gasperini: L’interesse della Roma motivo di orgoglio. Motta? Si passa dall’esaltazione alla gogna”

Gian Piero Gasperini ha risposto a qualche domanda nel giorno della consegna del Premio Bearzot per le sue recenti imprese alla guida dell’Atalanta. “L’interesse della Roma? Motivo di orgoglio, piazza straordinaria e pubblico incredibile. Ma navighiamo a vista, difficile prevedere cosa accadrà in futuro. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti. L’esonero di Thiago Motta? Sono affezionatissimo a lui, sta vivendo un momento delicato, si passa dall’esaltazione alla gogna mediatica, in questo tutti possono migliorare”.

Foto: Twitter Atalanta