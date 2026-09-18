Gasperini: “L’Inter è più forte di noi. Stiamo provando a inserirci nei discorsi di alta classifica”

18/09/2026 | 14:53:23

Gian Piero Gasperini presenta la super sfida di domani contro l’Inter, in programma alle 18:00 allo stadio Olimpico. Le parole in conferenza stampa.

Se l’Inter sia la sua kryptonite: “Sicuramente c’è stato un periodo che con l’Inter riuscivo a ottenere dei risultati. Poi negli ultimi anni sono state solo sconfitte. Può essere un aspetto tattico anche se nel frattempo si sono alternati 4 allenatori e i risultati non sono cambiati. Credo di non essere l’unico ad avere questi numeri con l’Inter. C’è stata la stessa cosa con la Juve degli scudetti. Quello che è sicuro è che siamo difronte a una squadra più forte di quella con cui facevo risultato”.

Sulla forza dei nerazzurri: “I risultati sono lì a dimostrarlo: punti, vittorie, gol fatti. Bisogna avere la lucidità e l’onestà di riconoscere la superiorità degli altri. Noi dobbiamo guardare noi stessi. Io sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. I numeri però in questo momento dicono che loro sono la squadra più forte del nostro campionato da qualche anno. Ora è ancora presto per fare bilanci su questa stagione. Noi stiamo provando a inserirci in questi discorsi di alta classifica”.

Su come vada preparata la gara: “Queste sono partite che mentalmente si preparano da sole. Noi dobbiamo avere la lucidità di guardare al campo e pensare a quello che dovremo fare. Non ci si può aspettare di vincere sempre come le prime due partite, bisogna riuscirci anche nelle difficoltà come abbiamo fatto con l’Atalanta e a Torino. Anzi nelle difficoltà i meriti sono maggiori”.