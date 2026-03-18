Gasperini: “L’espulsione di Wesley? Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo”

18/03/2026 | 14:40:31

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Se sento il peso della gara? Sono state tante le gare importanti per continuare ad avere obiettivi alti. Questa è da dentro o fuori, hai la possibilità di andare avanti. Spartiacque non lo so, ma che ti dà la possibilità di andare avanti sì: è più importante di quella in campionato. La spiegazione di Open Var sull’episodio di Wesley? Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo…”.

Foto: sito Roma