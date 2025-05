Gasperini, le suggestioni sulla Juve e la Roma in dirittura

30/05/2025 | 18:32:25

Gian Piero Gasperini viaggia sempre più velocemente verso la panchina della Roma. Al netto delle suggestioni della Juve che noi mai abbiamo cavalcato, nel senso che le suggestioni non si sono tramutate in un contatto diretto davvero importante come abbiamo ricordato in un tweet di diverse ore fa. La Juve ha pensato indirettamente a Gasperini senza andare in pressing, quindi non aveva senso parlare di pole, così la Roma ha mantenuto il vantaggio. E quindi vale quanto svelato martedì scorso, quando vi avevamo parlato della rottura con l’Atalanta e della imminente svolta giallorossa, certificata poi con un incontro a Firenze. Adesso si aspettano gli ultimi passaggi formali, l’Atalanta è pronta a risolvere il contratto che lega Gasp al club bergamasco fino a giugno 2026.

Foto: Twitter Atalanta