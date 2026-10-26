Gasperini: “Le parole di Allegri? Un’uscita infelice”

26/10/2026 | 14:07:06

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari, gara valida per la nona giornata di Serie A e in programma domani alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Il tecnico giallorosso ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, soffermandosi in particolare sul possibile recupero di Paulo Dybala e sulla crescita del gruppo.Sul possibile rientro dell’argentino, Gasperini ha spiegato: “Sul recupero l’unico possibile è quello di Dybala, proviamo oggi pomeriggio per capire se potremo portarlo in panchina e sarebbe già positivo. Ho buona fiducia. Sulle rotazioni oggi per noi è il primo allenamento ed è già vigilia, decido oggi. Probabilmente sì, vedremo in base alla valutazione dell’avversario. Abbiamo una rosa che può ruotare benissimo”.L’allenatore ha poi commentato le parole di Massimiliano Allegri sulla qualificazione in Champions League, definendole poco opportune: “Non ho sentito, le avete riportate voi. Ci sono i numeri e le testimonianze di quelle che sono state tutte le nostre partite l’anno scorso. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione che è stata sicuramente infelice”.Gasperini ha parlato anche della striscia di quindici risultati consecutivi in Serie A e dei progressi compiuti dalla Roma: “Questo è un continuo e dobbiamo andare avanti, il nostro obiettivo è sempre migliorare e in questo non c’è mai limite. Abbiamo raggiunto un modo di stare in campo che ripetuto nel tempo ci sta dando risultato. Continuiamo ad affrontare le gare in questo modo, c’è una crescita della rosa e dei singoli, in più c’è un ambiente che ci spinge ad essere propositivi e coraggiosi, affrontando le partite più difficili con fiducia”.Tra i giocatori che stanno crescendo c’è Matías Soulé, reduce da una prestazione importante: “Lui purtroppo ha avuto un momento in cui è stato fermo per la pubalgia e ha perso qualche mese. Quest’anno è ripartito da dove aveva finito il girone d’andata, la partita di sabato è stata straordinaria. Qualche volta ci si dimentica che è un ragazzo del 2003 e che a 23 anni hai margini di miglioramento. Quello che sta facendo quest’anno in più ruoli, giocando sia a destra che a sinistra, ma anche da trequartista, è importante”.Il tecnico ha aggiunto: “Perde molti meno palloni, ci sono ancora cose su cui può migliorare, lui lavora molto bene per crescere. È stato convocato con l’Argentina e questo è un altro bel segnale”.Infine, Gasperini ha analizzato i gol subiti dalla squadra, distinguendo gli errori difensivi dalle giocate individuali degli avversari: “L’atteggiamento è sempre molto positivo, poi ci sono gol diversi. Col Real Madrid siamo più colpevoli di quello che invece è stato il gol di Anguissa dove bisogna riconoscere la prodezza del giocatore. Bisogna analizzare tutte le situazioni, non siamo delle macchine e non ripetiamo tutte le situazioni allo stesso modo, possiamo incorrere in qualche errore”.Il tecnico ha concluso sottolineando il valore delle prestazioni offensive contro avversari di alto livello: “Contano poi gli avversari che possono avere uno spessore superiore, aver fatto due gol all’Inter, tre gol a Napoli e Real Madrid è importante. Ci sono poi grandi giocatori e la percentuale di realizzazione di questi calciatori è molto più alta”. La Roma si prepara così alla sfida contro il Cagliari con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso positivo in campionato.

Foto: x Roma