Gasperini: “Lazio straordinaria, sconfitta che ci sta tutta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Gian Piero Gasperini, ha così commentato la prima sconfitta stagionale dell’Atalanta per mano della Lazio: “Sconfitta che ci sta tutta contro una Lazio, soprattutto nel primo tempo, straordinaria. Non siamo riusciti a porre rimedio e il gol iniziale li ha messi nelle migliori condizioni possibili. Una sconfitta che ci sta e che può essere importante per noi per trarre delle indicazioni. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma la seconda rete ci ha tolto speranza di riprendere la partita. Ci siamo andati vicino, ma ormai era troppo tardi. Questa sconfitta ci deve far crescere. Non avevamo ancora incontrato una squadra così abile, che arrivava prima di noi su ogni pallone. Non avevamo ancora trovato una squadra di questo livello, è una partita che ci sarà utile”.

Foto: Twitter Atalanta