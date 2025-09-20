Gasperini: “Lazio ottima squadra. Sarri? Ci affrontiamo da anni”

20/09/2025 | 14:02:09

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa del derby e dei rivali della Lazio. Queste le sue parole:

“Pareggiare il derby? I derby che ci si ricordano sono quelli che si vincono. Quelli che pareggi non te li ricordi, quelli che perdi li dimentichi velocemente: alla fine, le uniche cose che rimangono sono le vittorie. La Lazio? È un’ottima squadra, con un grande allenatore che ha fatto bene ovunque sia stato. Non ha fatto mercato quest’anno, ma non ha venduto nessuno: è rimasta praticamente la stessa dell’anno scorso, che già aveva ottenuto risultati molto buoni, tolti forse gli ultimi due mesi”.

Su Sarri:

“Con Sarri ci affrontiamo da tantissimi anni. Ci incontrammo già in Serie C: io con il Crotone e lui, credo, con l’Arezzo. Poi, se non sbaglio, anche in Serie B, col Pescara. In comune abbiamo probabilmente il percorso: anche lui ha fatto una carriera partendo dalla gavetta, allenando tante squadre nelle categorie inferiori”.

