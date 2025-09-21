Gasperini: “Lazio buona squadra. Derby vinto aiuta ma dobbiamo alzare la qualità”

21/09/2025 | 15:34:24

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, dopo il derby ha parlato in conferenza stampa della Lazio e degli aspetti in cui la sua squadra dovrà migliorare:

“La Lazio? È una buona squadra, ha creato tante azioni e ha anche colpito un palo. Per quanto ci riguarda, dobbiamo migliorare su piccoli dettagli che possono darci maggiore offensività. Il derby vinto aiuta, ma dobbiamo alzare la qualità. Abbiamo un’Europa League impegnativa, ci serve un po’ di rodaggio. Sarà un bel lavoro.”

Foto: Instagram Roma