Gasperini: “L’Atalanta? Una bella storia con bilanci in attivo. Raspadori? Chiedete in Spagna”

02/01/2026 | 14:15:32

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa Atalanta-Roma di domani sera. “Pellegrini è out, Pisilli dovrebbe recuperare. Hermoso è recuperato, Wesley ha qualche acciacco. Dovremo fare delle scelte, ma in prossimità della gara recupereremo tutti per giocare una partita importante. Torno a Bergamo con grande piacere, sono stato nove anni e quella dell’Atalanta è una bella storia. Il comune denominatore è il presidente Percassi con cui tutto è iniziato, siamo sempre cresciuti con grande sintonia. L’unico motivo è stato il cambiamento di proprietà, la figura dell’allenatore è stata considerata diversa. La cosa straordinaria è stata crescere con bilanci sempre in attivo, questa cosa dava fastidio ma è merito di un grande imprenditore in una città sempre compatta e unita. Ho lasciato la squadra al punto più in alto possibile, rivedrò con grande piacere i giocatori, ho lasciato valore ma sono contento di essere a Roma. L’Atalanta è una squadra forte e costruita per la Champions, sono però molto fiducioso per quello che stiamo facendo anche in situazioni di emergenza. Raspadori in arrivo? Dovreste chiedere in Spagna… Non bisogna mettere giocatori tanto per metterli, ma servono giocatori forti che possano dare un valore aggiunto. Le big si stanno scatenando nel mercato di gennaio, ci sono tante squadre in pochi punti e bisogna accettare la sfida. Che accoglienza mi aspetto a Bergamo? Quella di De Rossi è stata molto bella, spero di non ripeterla a fine partita domani. Sarà molto bello salutarci a Bergamo, ma dopo ognuno per sé senza prigionieri”.

Foto: sito Roma