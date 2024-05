Gasperini: “L’Atalanta ha vinto in un modo straordinario”

Gian Piero Gasperini ha commentato così la vittoria dell’Atalanta in Europa League: “Prestazione straordinaria. Abbiamo meritato la vittoria. Abbiamo battuto squadre fortissime come Liverpool, Sporting e Leverkusen. Si giocava solo per vincere, dovevamo avere una pericolosità offensiva perchè non bastava difendere.Vincere l’Europa League è una grande impresa. Non credo di essere migliore di oggi pomeriggio, un trofeo non cambia molto. Altrimenti vincerebbe solo la Juventus oppure l’Inter. Invece hanno vinto anche il Bologna e il Cagliari”.

Foto: Twitter Atalanta