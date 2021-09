Gasperini: “L’Atalanta è stata una delle più penalizzate dalla pausa per le nazionali”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore in merito al rientro dei giocatori impegnati con le Nazionali: “La situazione è quella che conosciamo, ieri è stato il primo giorno per tanti, domani si inizia a giocare. Ma questo è il calendario, riguarda tante squadre. L’Atalanta è stata una delle più penalizzate, ma superato questo discorso c’è la gara di domani contro la Fiorentina. Dobbiamo rientrare velocemente nel campionato. Zapata? Secondo me sta bene, si sta allenando con la squadra. Chiaramente rispetterò la sua condizione, farà parte della squadra ma non so se dall’inizio o partirà dalla panchina. Gosens lo vedo oggi, giocando ogni tre giorni c’è il rischio, ma sono contusioni”.

Foto: Twitter Atalanta