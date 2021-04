Gasperini: “L’assenza di Ronaldo è un problema della Juve. Spareggio? No, rimangono altre sette gare”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus per presentare la sfida: “Non è uno spareggio, semmai sarà quello di Coppa Italia. In finale deve esserci un vincitore per forza, in campionato è importante, ma poi rimangono sette gare e 21 punti disponibili. I punti pesano sempre di più, ma in tutti i modi non sarà una partita definitiva. Tutti sono concentrati sulla propria gara, si è visto anche domenica scorsa”.

Sull’assenza di Cristiano Ronaldo: “È un problema della Juve. Può esserci qualche accorgimento diverso, ma noi pensiamo ad affrontare i bianconeri”.

Su Pessina, di recente tornato negativo dal Covid: “Sta bene, si è allenato in maniera individuale. Ieri si è aggregato alla squadra, se gioca te lo dico domani”.

Foto: Twitter Atalanta