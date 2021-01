Gasperini: “Lammers? Mi chiedete sempre di chi non gioca. Buona gara dall’inizio alla fine”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così in conferenza stampa dopo il successo in Coppa Italia sul Cagliari: “Dal primo minuto abbiamo fatto una splendida gara, poi a volte nel calcio ti trovi a dover fare tutto da capo per il primo e l’unico episodio. Globalmente, a parte qualche difficoltà nel finale, abbiamo fatto una buona gara“.

Miranchuk?

“Ha dimostrato che quella è la sua collocazione, in futuro potrà giocare anche al posto di Ilicic. Ha giocato bene tutti i palloni, con sicurezza. Maehle ha margini importanti, ha dimostrato di avere qualità. Anche Sutalo, a parte il gol del Cagliari ha dimostrato i suoi valori”.

Lammers?

“Mi chiedete sempre di chi non gioca, chiedetemi di Muriel. Questo giochino va sempre così, trovi sempre chi non gioca. Sembra sempre che ci sia qualcosa che non va, è un giochino storto. È normale che non gioca, ha davanti due giocatori strepitosi, questo non vuol dire che non è all’altezza. Secondo me rimane, non possiamo scoprirci in quel ruolo”.

Foto: Twitter Atalanta