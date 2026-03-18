Gasperini: “La squadra non sta attraversando il suo momento migliore ma non abbiamo mai sbagliato atteggiamento”

18/03/2026 | 14:45:22

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Quale può essere la chiave della partita? Questa è la partita di ritorno, è importante l’attenzione e tante altre cose. Quello che incide molto spesso è la capacità realizzativa. Parliamo di due squadre che possono portare lustro e orgoglio al nostro calcio. Da cosa sono dipese le sconfitte degli ultimi 40 giorni? Ci sono state tante partite. In alcune abbiamo fatto bene, in altre invece abbiamo fatto peggio. Abbiamo avuto delle difficoltà di organico e tante altre cose, che non sono però degli alibi. Con il Genoa e con il Como sono state due partite condizionate dagli episodi. Ci sono sempre tante situazioni. Bisogna far riferimento al percorso, poi è ovvio che la squadra non sta attraversando il suo livello migliore. Credo però che non abbiamo mai sbagliato atteggiamento”.

Foto: sito Roma