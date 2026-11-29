Gasperini: “La squadra gioca soprattutto per i tifosi. Friedkin? È una soddisfazione averli riportati allo stadio”

29/11/2026 | 20:34:13

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Monza. Queste le sue parole:

“Cosa mi aspetto dai Friedkin? Intanto, è una soddisfazione averli riportati allo stadio, alla Roma. Era un peccato che la proprietà non vivesse questo momento, positivo per la squadra e per i risultati, caratterizzato da un incredibile entusiasmo da parte della città e della gente. Averli riportati e convinti a venire allo stadio dopo parecchi mesi è un passo molto positivo. Se il senso di appartenenza della squadra porta al salto di qualità? È una delle componenti principali. I giocatori avvertono non solo l’entusiasmo della gente, ma anche quanto questa gente, in questo momento, li ami tantissimo. Questo per quello che esprimono in campo, non solo a livello di risultati, ma anche di appartenenza. Giocano soprattutto per dare soddisfazione ai tifosi che riempiono sempre lo stadio, qualunque partita giochiamo. Si è creato veramente un bel clima, una gran bella chimica. E questo dà soddisfazione ai tifosi, ma aiuta anche me e la squadra ad affrontare persino le partite che non sono così semplici come a volte potrebbe far pensare il risultato. Cerchiamo di mantenere questo clima il più a lungo possibile; anzi, vogliamo costruire le nostre gare proprio su questo ambiente”.

Foto: X Roma