Gasperini: “La sconfitta sarebbe stata ingiusta. Rammarico per il gol annullato”

L’Atalanta è andata sotto di due gol contro la Fiorentina, ma alla fine ha ripreso la partita per i capelli e a tempo scaduto ha trovato il 2-2. Al termine della gara, il tecnico orobico Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa: “All’ultima azione abbiamo fatto sì di non perdere una partita in cui la sconfitta sarebbe stata ingiusta. Il gol tolto lascia molto rammarico. Malinovskyi era brillantissimo, siamo convinti che farà bene. Nel nostro assetto tattico non è un attaccante né un centrocampista. Ci cambia l’assetto del gioco, ma può essere un’alternativa e oggi ha giocato bene. Palomino ha fatto un autogol dopo una partita straordinaria. Però sono contento, non era facile giocare bene contro Chiesa e Ribery. Ma questa è la nostra voglia di interpretare le partite. La reazione è quella di una squadra di carattere, avevamo molta più qualità. Peccato non ci sia stato qualche minuto in più“.

Foto: sito Atalanta