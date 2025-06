Gasperini: “La Roma è una grande sfida, sento l’adrenalina. Giocheremo con intensità e qualità”

06/06/2025 | 17:36:25

Gian Piero Gasperini, nuovo tecnico della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club nella sua prima intervista da allenatore capitolino: “Le prime impressioni sono molto positive, sono venuto oggi per la prima volta a Trigoria che non conoscevo, un centro meraviglioso e funzionale, il meglio per chi vuole lavorare. E’ una grande sfida, io ho bisogno di sfide importanti. Arrivo in un ambiente con grande passione e questo mi ha dato grande entusiasmo, oltre alla possibilità che mi hanno dato Ranieri e la società. E’ una grande adrenalina di cui avevo bisogno per cercare di fare qualcosa di buono. Tifosi? L’impegno sarà quello di portarli dalla nostra parte, questa è la prima cosa che vogliamo fare. Le mie squadre hanno sempre giocato in un certo modo, con intensità e qualità, segnando molti gol, pensando sempre a segnarne uno in più piuttosto che prenderne uno in meno. Le caratteristiche si conoscono. Vorrei metterle in pratica a Roma”.

