Gasperini: “La Roma è in un gran momento. Serve attenzione. Ilicic ha recuperato”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa ha parlato in vista della gara con la Roma in programma domani.

Queste le sue parole: “Troviamo una squadra in condizione e che fa tanti gol, hanno trovato il passo giusto. Era una squadra di valore già lo scorso anno, oggi troviamo una delle big del torneo. Arriva in un momento in cui il campionato è in una parte accesa, dove tutte possono ambire a qualcosa di importante. Tutte le migliori squadre stanno dando il massimo, è una partita molto interessante, visto anche il nostro momento. Si incontrano due squadre che vogliono far bene. Quello che conta sono i risultati. Se vinci 4-2 o 1-0 è la stessa cosa. Dipende da tanti momenti, dal campionato ad esempio, ma anche dagli equilibri. Dopo la scoppola col Liverpool era fondamentale trovare una situazione diversa, abbiamo bisogno di fare una striscia positiva e trovare le prestazioni che stiamo già facendo”.

Su Gomez: “Se vogliamo parlare di calcio bene. Ne stiamo parlando da giorni, ma domani abbiamo una partita importante. Dobbiamo preparare questa gara che sentiamo, la nostra attenzione è rivolta alla sfida di domani”.

Recuperi: “No, non ci sono recuperi particolari. Caldara sta facendo bene, speriamo di rivederlo a gennaio. Pasalic ci vuole un po’ più tempo, Ruggeri ne ha per 15 giorni. Miranchuk si è allenato, gli altri stanno bene”.

Ilicic: “Si è allenato anche bene, l’ho visto calciare con buona forza. Ha superato questo problema”.

Come valuta l’approccio di Miranchuk con la Juve: “Purtroppo l’ho avuto poco a disposizione, si è presentato con un infortunio abbastanza lungo. Poi c’è stato il Covid. È un giocatore di indubbio valore e cerca sempre gli attaccanti, è geniale in queste cose. Ho la sensazione che non sia proprio quel giocatore offensivo, ama giocare in mezzo. È più un giocatore da ultimo passaggio, bisogna rispettarlo per ciò che sono le sue caratteristiche. Arriva da un campionato diverso, dobbiamo scoprirlo di volta in volta. Ha alcune qualità molte importanti, dobbiamo cercare di far diventare utili queste caratteristiche”.

Vi siete abituati all’assenza di pubblico? “Il calcio senza pubblico non piace a nessuno. Nessuno pensava a dieci mesi così, come tutti stiamo cercando di vivere al meglio questa situazione sperando passi più in fretta possibile. Siamo sottoposti a controlli, viviamo tale e quale a tutti”.

Cosa ne pensa di Maehle?“Non lo so, te lo dirò se arriverà. Oggi c’è la Roma, poi c’è il Bologna. Sul mercato poi si fanno un sacco di nomi, finché non sono ufficiali non ha senso commentare”.

