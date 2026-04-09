Gasperini: “La proprietà non mi ha detto di andare in Champions, sono io che ho fissato quell’obiettivo”

09/04/2026 | 14:30:03

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa. Queste le sue parole:

“Il secondo tempo di Milano non deve succedere mai più. Non dobbiamo però pensare al futuro più lontano, ma concentarci sulle prossime partite. Se vinciamo domani, a qualcuna ci avviciniamo. Il Pisa è quasi retrocesso, ma in Serie A le partite non sono mai facili, si tratta di una squadra che sa combattere. Se mi da fastidio che si parli della mia permanenza solo in caso di qualificazione in Champion? Dipende da chi fa questi discorsi, se li fa la proprietà è un conto, se li fanno i tifosi è un altro. Un tifoso può pensare ciò che vuole, ognuno ha il suo pensiero-guida. Quello che posso dire è che la proprietà non mi ha mai detto di andare in Champions quest’anno, sono io che ho fissato quell’obiettivo”.

Foto: sito Roma