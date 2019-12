Gasperini: “La mia Atalanta da nove e mezzo. Mercato? Non mi aspetto rinforzi”

Non solo Papu Gomez, anche il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Bergamo TV soffermandosi sull’annata dell’Atalanta: “Voto indubbiamente alto, poi c’è qualche rammarico. C’è sempre qualche momento di delusione, ma nel complesso è stato un anno fantastico. Nel girone di ritorno la squadra sentiva il traguardo, siamo andati oltre ogni immaginazione. Qualche momento di delusione c’è, come la finale di Coppa Italia, straordinaria allo stesso tempo grazie al pubblico: bisogna accettare un po’ tutto nella stagione, do nove e mezzo proprio perché la perfezione non esiste. Mercato? Posso anche non aspettarmi niente, in questi anni non è arrivato molto. Il mercato a gennaio è difficile, non si muovono giocatori di valore e alcuni sono fermi da molto. Non sono io che devo aspettarmi rinforzi, ogni sessione è un’occasione di miglioramento per l’Atalanta. Non ho una mentalità statica, le squadre si evolvono, ho una visione diversa del mercato: io sto benissimo così, anche l’Atalanta deve capire come ragionare, abbiamo dimostrato di poter affrontare tante partite in sequenza con una rosa ridotta. Percassi dice Gasperini a vita? A me fa molto piacere, ma il calcio è legato molto anche alla condivisione tecnica. La condivisione con le persone è totale, è importante mantenere certi livelli e giocare con delle idee condivise. Abbiamo un legame molto forte tra squadra, ambiente e società: ci vuole umiltà, ma anche l’ambizione di fare bene, che non è arroganza o presunzione”, ha chiuso Gasperini.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta