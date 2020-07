Gasperini, la Grande Bellezza. E’ il dentista più temuto d’Europa

Un primo tempo spaziale. Ma, più in generale, una prestazione di altissimo profilo, da vera Atalanta. Gian Piero Gasperini e la Grande Bellezza, in prima visione con una squadra di altissimo spessore. Possiamo dirlo: in questo momento l’Atalanta farebbe paura a chiunque, Gasp è probabilmente il dentista più temuto d’Europa. Aveva ragione Guardiola quando sosteneva che, se ti fai “visitare” da lui, non sai bene come ne esci. Perché l’Atalanta ti prende, ti circonda, un calcio abbagliante senza soluzione di continuità.

Siamo sinceri: l’ingenuità di Muriel, il braccio larghissimo, è stato un conto troppo salato da pagare, l’attenzione ai dettagli è decisiva in situazioni del genere. La sensazione era quella, malgrado una Juve migliore nella ripresa e comunque sempre in sofferenza quando l’Atalanta usciva da qualsiasi pertugio proponendo il suo calcio inimitabile.

Ha ragione Gasp quando dice che adesso conta fare più punti possibili e bella figura in Europa. Ma dentro quelle due parole “bella figura” c’è il rischio opposto per chi dovrà affrontare la Dea, il rischio di sbattere contro un palo. Oppure di avere un conto salatissimo dal dentista più temuto d’Europa.