Gasperini: “La decisione di venire alla Roma è arrivata a fine campionato, deciso in tre giorni”

07/08/2025 | 23:38:55

Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky ha parlato del suo approdo sulla panchina della Roma, una trattativa che vi abbiamo raccontato dal 27 maggio fino all’ufficialità: “Ranieri mi escluse dai candidati per la Roma? Era un momento cruciale del campionato, è stato bravissimo a fare così. La mia vera decisione peraltro è arrivata a fine campionato, dopo l’ultima partita. Ho chiesto all’Atalanta la possibilità di potermi incontrare con altre squadre e in tre giorni è successo tutto”.

Foto: Instagram Roma