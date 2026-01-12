Gasperini: “La Coppa Italia è un obiettivo, con l’Atalanta è rimasto un rammarico. Giocare sempre la finale all’Olimpico è una bella opportunità”

12/01/2026 | 16:38:39

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato a Sport Mediaset alla vigilia della gara contro il Torino in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Con l’Atalanta per tre volte non siamo riusciti a vincerla, è rimasto un grande rammarico. All’inizio non è una competizione tanto seguita, ma man mano andando avanti diventa molto importante e tutte ci tengono moltissimo. Infatti alla fine ci sono le squadre migliori”.

Per la Roma la Coppa Italia è un obiettivo? “Per la Roma c’è sempre l’opportunità di fare la finale in casa, all’Olimpico, e sarebbe fondamentale. Il percorso però da qui in avanti diventa impegnativo: c’è il Torino, poi eventualmente l’Inter e le squadre più forti del campionato”. Contro il Torino arrivò la prima sconfitta in campionato della Roma: ora è cambiato tutto, ma che squadra si aspetta? “Il Torino conferma di essere una squadra molto solida e pericolosa. Magari non riesce ad avere la continuità per arrivare nelle posizioni più alte in classifica, ma rimane ostica da affrontare. In campionato è stata la nostra prima sconfitta, ma ricordo che faceva un caldo impossibile: niente a che vedere con le temperature attuali”.

Foto: sito Roma