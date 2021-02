Gasperini: “La classifica è corta, sfida importante ma non decisiva. Real? Prima il Napoli”

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Napoli. La partita contro gli uomini di Gattuso precede quella di Champions League contro il Real Madrid: “Penso che sia il modo migliore affrontare il Napoli prima del Real. Così possiamo non pensarci troppo e pensare alla gara di campionato”.

Sul fatto di poter contare su una settimana intera per preparare la sfida: “Ci siamo dovuti riabituare un po’, ci voleva. Abbiamo fatto una buona settimana per poter recuperare tutti al meglio. Adesso torniamo a giocare quattro partite di fila una dietro l’altra, ritorniamo nell’agonismo del campionato”.

Sul Napoli: “Mi aspetto un buon Napoli. Il Napoli è una squadra forte, con dei valori. Il fatto che abbiamo giocato due partite molto recenti ti dà qualcosa in più, sono state due buone partite. Domani sarà una terza gara, ma si ripartirà da capo. Noi abbiamo la voglia di far bene in campionato, la classifica è molto corta. Non sarà una partita decisiva, ce ne saranno altre quindici. Iniziano ad essere partite importanti”.

Sul Real Madrid: “A turno sta riguardando tutte le squadre, anche il Napoli ha avuto sfortuna in un certo momento. Poi vedremo domani visto che stanno recuperando parecchi elementi. Quando hai giocatori forti fuori qualcosa ti manca”.

