Gasperini: “La cena con Totti? Abbiamo solo parlato di calcio. La gestione di Malen? Vedremo di volta in volta”

07/03/2026 | 13:51:50

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Un ruolo tecnico per Totti? Non sono nella condizione di proporre qualcosa. Non mi ero mai incontrato con Totti e non è un argomento che ho tirato fuori io. Le questioni sul suo ruolo mi vengono chieste da un mese, la cena è stata normalissima e abbiamo parlato solo di calcio. Lui è molto diretto e come i grandi campioni ha argomentazioni alte: è stato piacevole per me. Se Malen verrà gestito? Non si possono fare previsioni sulle partite, ora sono tutte importanti e ravvicinate. In una settimana ci giocheremo l’Europa League e il campionato sta diventando decisivo. Vedremo di volta in volta come uno recupera. Vaz attualmente è l’alternativa di Malen”.

Foto: sito Roma