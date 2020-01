Gasperini: “Kulusevski diventerà importante per la Juve. Mercato? Il miglior acquisto sarà Zapata”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma: “Incontriamo una squadra che ha fatto particolarmente bene. Noi abbiamo finito prima della sosta con un grande risultato con il Milan. Adesso dobbiamo dare continuità al campionato, perché ci teniamo molto. Kulusevski? Avendo raggiunto un valore così elevato, è normale anche avere mediaticità. È questione di mercato. Però non possiamo stare a vedere quello che fanno gli altri, se poi ci permettono di avere un giocatore per sei mesi in prestito vuol dire avere prospettive diverse. Kulusevski ha un grande profilo, diventerà un giocatore molto importante per la Juve. Zapata? A gennaio tutti cercheranno di rinforzarsi, il girone di ritorno è storicamente più difficile. Tutti migliorano il loro organico, per noi l’acquisto più importante sarà Duvan. La sua guarigione ci dà una spinta in più, ancora. È un bel pezzo per noi, ci darà ancora più forza. Mercato? Noi siamo a posto, dobbiamo pensare a essere più forti. Lo si può essere anche a seconda di quelle che possono essere le opportunità. Se non sarà possibile… l’Atalanta può inserire qualche ragazzo in giro. O rinforziamo la squadra nel tempo oppure continuerà il discorso che c’è”, ha chiuso Gasperini.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta