Gasperini: “Kone sostituito? Era calato di condizione. Ho avuto la sensazione di essere pericolosi nella ripresa”

19/09/2026 | 21:03:03

Gian Piero Gasperini analizza, in conferenza stampa, il pareggio interno contro l’Inter per 2-2: “Sono soddisfatto per la prestazione, un po’ di rammarico c’è quando vai 2-0. Davanti avevamo una squadra molto forte. Dobbiamo uscire da qui consapevoli di aver fatto passi in avanti. Il gol a inizio ripresa ha dato energia a loro: nei particolari possiamo diventare più bravi, ma siamo molto avanti. Mi dà soddisfazione”.

Sui cambi: “Kone in mezzo al campo era un po’ calato, da inizio stagione non ha la tenuta dei 90 minuti, la scorsa stagione è stata faticosa. Pisilli però ha fatto bene. Devo dire che non sono riuscito a fare cambi in avanti, ma Soulé nel finale è cresciuto e avevo la sensazione di essere sempre pericolosi anche nella ripresa”.

Sulla rotazione della rosa: “Il calendario dopo la sosta sarà veramente duro e diventerà un altro campionato, quasi una maratona. Ma io ho fiducia: quando entrano lo fanno tutti bene. Dovrò avere fiducia anch’io. Qualcuno salirà di condizione sicuramente”.

Foto: X Roma