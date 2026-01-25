Gasperini: “Koné si è infortunato, vedremo domani. Terzo posto? Ottimo percorso”

25/01/2026 | 23:46:21

Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Milan: “Se ho pensato che la squadra mi facesse il regalo di battere il Milan? Nel primo tempo siamo stati pericolosi, ma in altri momenti è stato bravissimo Maignan. Il Milan quando difende non lo fa con fortuna, bisogna riconoscerlo, sono organizzati bene. Il Milan è così: se non fai gol trovano il modo di segnare. Dopo il loro vantaggio era difficile. Terzo posto? Il nostro è un grande percorso, abbiamo la sensazione di crescere e offrire queste prestazioni: questa è la strada che crediamo sia giusta. I cambi Dybala e Malen? Avevano dato tantissimo. Malen crescerà anche di condizione. Koné si è infortunato, vedremo domani ma è evidente il suo infortunio”.

Foto: Instagram Roma