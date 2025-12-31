Gasperini: “Koné? Se segnasse con continuità giocherebbe già in altre squadre”

31/12/2025 | 18:45:08

“Dybala? Se non ha infortuni gioca a prescindere, quando sta bene come stasera il gioco si sviluppa in un altro modo”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini a margine di un evento. Parlando poi della prestazione di Koné contro il Genoa ha aggiunto: “Ha un grande potenziale, è un nazionale francese, ma se facesse anche gol sempre non sarebbe qui, forse sarebbe in altri lidi”. Infine una battuta su Ferguson: “Evan ha giocato sempre, a parte quando era infortunato. Il punto è che bisogna fare la prestazione, non si può sbagliare atteggiamento o intensità”.

Foto: sito Roma