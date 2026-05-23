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Gasperini: “Koné ha recuperato ma non è al 100%. Champions? Non è ancora finita”

23/05/2026 | 15:41:33

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Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona.
Queste le sue parole: “Manu Koné ha recuperato, si è allenato con noi tutta la settimana: non è al 100%, ma è disponibile. Non so se giocherà dall’inizio. Il caldo incide di più, ma ora c’è tanta attesa. Dobbiamo arrivarci con la testa giusta, la partita è importante”.
Sulla Champions: “Ogni obiettivo è straordinario se si raggiunge. Ognuno ha dei record da raggiungere. Noi ce lo siamo posto come un traguardo superiore a quello richiesto, ci è servito per andare oltre i nostri limiti. Tutti avvertivamo che era ciò che voleva la gente”.

La qualificazione all’Europa che conta ovviamente ha un impatto sulle casse del club capitolino, ma non solo: “Per un discorso economico, che ti permette di avere disponibilità superiore per aumentare il gap con le inseguitrici, oltre ad avere un altro appeal sul mercato. Poi, c’è l’aspetto emotivo: ti gratifica far parte dell’élite del calcio europeo. C’è gratificazione per quanto fatto, ma c’è l’ultima giornata: noi vorremmo evitare di raccontare come è andata, ma lasciare un segnale”.
Foto: X Roma