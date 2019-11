Gasperini: “Juve? Squadra forte, Sarri ha dato un’altra interpretazione. Per Muriel e Zapata vedremo oggi”

Conferenza stampa di vigilia anche per Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta si è espresso cosi sulla gara di domani contro la Juventus:” È una partita di per sé molto difficile. Noi vogliamo fare bella figura, abbiamo perso qualche giocatore e qualche punto ma è una partita che si commenta da sola. C’è un po’ troppa fiducia, dobbiamo stare attenti. La Juve è una squadra forte. Dobbiamo essere pronti, è un’altra partita e giochiamo contro una squadra forte. Dobbiamo andare oltre ai nostri valori”. Su Sarri:” “L’arrivo di Sarri ha dato un’altra interpretazione. Forse questa ricerca di diversità cambia qualcosa”. Sulla situazione infortuni: “Le certezze? Ilicic e Malinovskyi sono fuori, per Muriel e Zapata vedremo oggi”.

