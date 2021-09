Gasperini: “Inter forte sulle palle inattive, cercheremo di limitarli. Centrocampo a tre? Tutto è possibile”

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per parlare di Inter-Atalanta di domani. Di seguito l’analisi del tecnico orobico.

Su come affronterà l’Inter

“L’Inter ha fatto parecchi gol anche su palla inattiva, non possiamo togliere le qualità all’Inter. Dobbiamo cercare di limitarli e dobbiamo mettere del nostro per dar fastidio a loro, altrimenti rischi di subire. In ogni partita tutte le squadre sono in grado di segnare, c’è un cambiamento di mentalità. Anche le squadre meno forti in attacco hanno delle risorse per poter cambiare il risultato. La gara si svilupperà sulle corsie esterne? Quando dovevo salvarmi con Crotone e Genoa giocavo con quattro esterni. Potrei farlo, ma se lo fai con gli attaccanti hai un atteggiamento, con esterni di difesa un altro. Ma ogni partita ha la sua storia. A Salerno Zappacosta ha giocato bene, ha creato delle situazioni offensivi”.

Su un possibile centrocampo a tre?

“Si è tutto possibile, non è il mio disegno del calcio. Dipende, ma tutto è possibile. Non ci sono intoccabili, Freuler e De Roon hanno sempre portato risultati. Koopmeiners è un giocatore molto valido, ha personalità e piede. Farli giocare tutti e tre insieme è un problema per la mia visione di calcio, ma tutto è possibile”.

Sulla gestione dei titolari

“Zappacosta non ha giocato a Salerno, così come Pessina. Rispetto alla Salernitana col Sassuolo c’erano cinque cambi. Le tante sostituzioni ti permettono di far giocare 60-70 minuti che non pesano nel complesso. È un grande cambiamento, la fatica pesa molto meno. Va comunque valutata nel recupero dei giocatori, ci permette di affrontare più partite anche con gli stessi giocatori avversari. Le difficoltà delle tante partite riguarda gli infortuni e le energie nervose. Le energie nervose, se giochi con Inter, Milan o in Champions, sono di più”.

Sulle prestazioni dell’Atalanta in questo inizio di stagione

“Sassuolo? Abbiamo fatto un’ottima partita. Sicuramente non abbiamo fatto una buona partita a Salerno, le difficoltà saranno un po’ per tutti. Abbiamo comunque dieci punti, è un buon bottino. Adesso abbiamo degli scontri di difficoltà maggiori, ma non ci sono problemi sulla tenuta della squadra. Non è mai questione d’intensità. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Sempre mezzo, poi io guardo sempre la parte piena sperando di riempire quella vuota”.

Sulla situazione in attacco

“Piccoli quando entra lo fa bene, adesso recuperiamo Muriel che è un’alternativa di Zapata. Avremo delle alternative in più. Ilicic in questo momento è stato utilizzato così, in questo momento è il giocatore che entra a gara in corso, a Salerno è stato determinante”.

