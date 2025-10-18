Gasperini: “Inter forte, ma partita decisa da un episodio. Sono sconfitte che fanno crescere”

18/10/2025 | 23:23:57

Le parole di Gasperini ai microfoni di Sky dopo Roma-Inter: “Giocavamo contro un’Inter forte. È normale che il primo tempo possa essere più di difficoltà, ma siamo venuti fuori bene. Al di là del risultato, ci dispiace. Ci sono delle sconfitte che comunque ti lasciano qualcosa di convincente. Forse all’inizio partita non avevamo ancora preso le misure. Anche durante la sosta per le Nazionali può capitare di perdere certi automatismi, magari perché in Nazionale ti chiedono movimenti diversi. Peccato, però questo è un episodio che ha determinato la partita. Dobbiamo guardare oltre gli episodi. Io esco comunque dispiaciuto per il risultato, ma anche convinto che faremo bene. Chivu? Ho avuto modo di conoscerlo solo per poco tempo, ma ho sempre avuto grande stima di lui, sia come giocatore che come uomo. Anche quando ci siamo affrontati l’anno scorso col Parma, ha confermato le mie impressioni. Mi piace molto il suo modo di lavorare: non era semplice prendere il posto di Inzaghi, e invece lo sta facendo con personalità e idee chiare. Ha tanti meriti”.

Foto: Instagram Roma