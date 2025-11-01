Gasperini: “Inter e Napoli sono le favorite per lo scudetto. Il nostro obiettivo è misurarci a San Siro con una squadra di valore”

01/11/2025 | 13:46:39

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole:

“Se è presto parlare di sfida scudetto? Non partecipo a queste discussioni su scudetto o Champions, in questo momento penso a come la Roma si rapporterà al Milan. Abbiamo avuto entrambe un’ottima partenza. Poi come tutti penso che Inter e Napoli siano partite con i favori del pronostico. Il nostro obiettivo è misurarci a San Siro con una squadra di valore”.

Sul fatto che la Roma sia la squadra che ha fatto più punti nel 2025:

“In termini di punti difficile dare di più anche se finora hanno prodotto un sesto posto e ora siamo solo all’inizio. L’obiettivo è cercare di migliorarsi, costruire un impianto di squadra e diventare sempre più competitivi. Speriamo che i punti che faremo siano efficaci. Cristante come soluzione contro Modric? Lo è per il nostro tipo di gioco, ma non solo Cristante, lì ha fatto bene anche Pellegrini. Ma non so se giocheremo così. Modric non è facilmente limitabile ma dobbiamo pensare al nostro tipo di gara”.

Foto: X Roma