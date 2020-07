Gasperini: “Infortunio Mbappé? Dispiace, non vogliamo vincere sulle disgrazie altrui”

Al termine della gara pareggiata contro il Milan, il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito dell’infortunio di Mbappé: “Dispiace, non lo sapevo. Mbappé è un grandissimo, spero non sia una cosa seria. Non vogliamo vincere sulle disgrazie altrui. Anzi, se vinci contro questo tipo di giocatori il tuo risultato è ancora più valorizzato”.

FOTO: Twitter ufficiale Atalanta