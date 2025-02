Gasperini: “Infortuni? Kolasinac ha un problema al bicipite. Scamacca dopo un minuto si è fatto male”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Torino.

Queste le sue parole: “Carnesecchi si era fatto male a Barcellona, Kolasinac ha accusato un risentimento al bicipite, Scamacca purtroppo dopo un minuto si è fatto male. Preoccupato? No, non sono preoccupato. Oggi meritavano di vincere, non è un momento fortunato sul piano degli infortuni, oggi c’è stato tolto più di qualcosa. Gli episodi sono fondamentali”.

Foto: X Atalanta