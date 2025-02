Gasperini: “In questo periodo ci hanno rallentato gli infortuni, dobbiamo rimproverarci poco”

Le parole a DAZN del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 5-0 contro il Verona, con poker di Mateo Retegui.

“La partita si è messa bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto giocare altri giocatori e di evitare qualche infortunio ulteriore. Oggi, per la prima volta dopo settimane, non si è fatto male nessuno. Questa è la cosa più importante per noi. De Ketelaere? Quando c’è Lookman, entrambi preferiscono giocare a piede invertito. Magari nell’arco della partita si scambiano posizione. Lui a sinistra tende ad andare via mentre a destra si accentra di più. Nel primo tempo è stato determinante nelle migliori azioni, quando ha questi momenti la manovra migliora. Pronti per la Champions? Indubbiamente, la Champions ci piace tantissimo e nelle partite europee passa ogni acciacco. Anche in campionato è vero che abbiamo raccolto meno punti, ma col Torino c’è andata veramente male e col Bologna abbiamo perso una partita di Coppa Italia pur facendo bene a livello di numeri. Dobbiamo rimproverarci poco di questo periodo, documentato più dai risultati che dalle prestazioni. Ci hanno rallentato un po’ gli infortuni, alcuni veramente gravi. Altri sono abbastanza comuni, ma se stai fuori 15 giorni salti 6 partite”.

