Gasperini in conferenza: “Con i tre punti siamo in Europa, poi penseremo alla Champions”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della gara contro il Brescia: “Con le Rondinelle è un derby con tutte le sue incognite. Le due popolazioni si sono riavvicinate perché colpite dal coronavirus, fatta salva la rivalità sportiva. Le motivazioni dell’avversario sono molto alte, noi dobbiamo tagliar fuori il Napoli. Con i tre punti saremmo matematicamente in Europa. Poi potremo preparare al meglio la Champions League“.

Il tecnico degli orobici torna sulla gara con la Juventus, terminata 2-2: “La prestazione non può lasciarci rammarico, spiace per il gol preso sul secondo rigore quando ormai sembrava vinta. Mi sono piaciute sicurezza, tranquillità, tecnica e trame contro chi sta vincendo lo scudetto e può dire la sua in Europa. Aver giocato in quel modo sul campo della capolista fa piacere, adesso dovremo essere bravi a giocarci il resto del campionato. Abbiamo altri record che possiamo raggiungere, come quello di punti, di gol, di vittorie: ci sono tante cose a cui aggrapparci per poter fare bene in queste ultime sei partite”.

Una battuta finale su Josip Ilicic: ” È in crescita, con la Juve era difficile, ha tenuto bene. Lo stiamo recuperando, quando sarà al massimo avremo una notevole forza in più. Vuole tornare a essere protagonista, speriamo possa farlo presto”.

Foto: profilo Twitter Atalanta