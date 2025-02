Gasperini: “In Champions non esistono partite agevoli. De Ketelaere? C’è il rischio emozione, ma testa solo sulla gara”

Le parole rilasciate a Sky dal tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida playoff contro il Club Brugge.

E’ una classica che si gioca in due partite, è importante tutto. Servirà concentrazione sul campo, sull’avversario e su quello che dobbiamo fare. De Ketelaere sarà emozionato? Speriamo di no, lui è cresciuto qua e il rischio c’è. Quando si va in campo, comunque la testa è solo alla partita”.

Le gare contro Juve e Milan: “L’avversario va sempre preso in considerazione, le partite con Juve e Milan hanno dimostrato che il Bruges è un’ottima squadra. Non ci sono in campionato partite agevoli, figuriamoci in Champions”.

Foto: X Atalanta