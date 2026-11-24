Gasperini: “In Champions gli episodi incidono di più, il PSG è una squadra di livello molto alto”

24/11/2026 | 20:11:15

Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del PSG: “Dovremo capire subito sul campo qual è il loro valore, che sicuramente è molto alto, e quanto possiamo contrastare la loro tecnica e la loro velocità. Quello che ci proponiamo è proprio di riuscire a ridurre un po’ la loro efficacia per poter proporre anche il nostro tipo di calcio. Questa è la dimensione della Champions League, che è la competizione più importante al mondo, quella di valore assolutamente più alto. Puoi anche fare delle prestazioni molto importanti, come abbiamo fatto contro Real Madrid e Manchester United, però poi ci sono gli episodi e in campo ci sono i migliori giocatori del mondo, che possono essere determinanti”.

foto x roma