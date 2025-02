Gasperini: “In 10 giorni tanti infortuni. Persi 6 giocatori pesanti. Sconfitta? Tra i mali questo è quello minore”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Sono partite equilibrate, ne giocheremo altre di questo livello, abbiamo cercato la vittoria, l’unico rammarico è che siamo perdenti sulle palle inattive, abbiamo preso gol oggi, a Torino, col Barcellona. Questa è una situazione a cui facciamo fatica a rimediare, ce la portiamo da inizio anno. Sono anche situazioni in cui perdi dei punti”.

È mancata un po’ di lucidità? “Abbiamo creato alcune situazioni, non è un buon periodo, in questo momento non siamo così prolifici, nel tiro e nell’ultimo passaggio, probabilmente è una situazione momentanea, se recuperiamo anche Lookman…Posch e Maldini sono già preparati alla Serie A, in dieci giorni ci è cascato il mondo, abbiamo perso sei giocatori pesanti. Se stai fermo 15 giorni salti 3-4 partite, ma nonostante questo i ragazzi sono encomiabili, arriviamo da un tour de force incredibile. I ragazzi sono delusi perché in tanti anni siamo andati in fondo, tra i mali questo è quello minore”.

Qualcuno recuperabile tra Verona e Bruges? “Per Bruges spero di sì, per Verona è difficile”.

Foto: twitter Atalanta