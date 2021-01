Gasperini: “Ilicic sta tornando. E’ iniziato il nostro campionato”

Dopo la vittoria per 4-1 contro il Benevento, Giampiero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la partita. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla prestazione contro il Benevento: “Non era semplice affrontare un avversario in fiducia e che, nel suo stadio, aveva messo in difficoltà molte squadre di un certo livello. L’Atalanta ha iniziato finalmente il suo campionato, da qualche settimana sto vedendo quello che volevo e tutti i calciatori riescono a fare la differenza anche quando entrano dalla panchina. Sono molto soddisfatto, mostriamo una condizione psicofisica importante e questo ci sarà da stimolo per il futuro”.

Sulla classe di Muriel e Ilicic: “Me la cavo con una risposta diplomatica: uno è devastante a destra, l’altro a sinistra. Sono veramente felice per loro. Muriel è entrato e ha segnato un gol incredibile, Ilicic ha attraversato un momento non semplice e sta tornando ai livelli che tutti conosciamo. Quando è in giornata ne giova tutta la squadra”.

Foto: Twitter Atalanta