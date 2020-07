Gasperini: “Ilicic per noi è fondamentale. Secondo posto? Non è determinante”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta ai microfoni di Sky ha commentato la vittoria in rimonta contro il Parma: “Ilicic? Viaggiamo un po’ alla giornata, più passano i giorni e più diventa difficile. Non sarà molto facile. arà molto difficile recuperarlo per la Champions. Siamo stati molti mesi senza Zapata, ora abbiamo questa assenza che arriva nel momento clou della stagione. Ilicic per noi è molto fondamentale, è come se mancasse Dybala alla Juve o Immobile alla Lazio o Lukaku all’Inter. Il nostro potenziale offensivo è meno forte. Primo tempo? Ci capita molte volte di partire piano ma oggi abbiamo fatto tanti errori, in attacco non riuscivamo a essere pericolosi. Credo sia stato il peggior primo tempo della stagione, poi abbiamo avuto la reazione e anche i cambi ci hanno aiutato molto. Dopo dodici partite con questa frequenza è normale un po’ di scarico fisico e nervoso. Il secondo posto? Per noi sarebbe il miglior risultato di sempre, non è determinante come arrivare in Champions ma ci proveremo fino all’ultimo”.

Foto: twitter Atalanta