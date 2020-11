Gasperini: “Ilicic è recuperato, a Liverpool una notte magica. Ogni volta che si giocava contro Maradona lo stadio si accendeva di passione”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, in vista della gara contro il Verona, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia:“Contro il Liverpool è stata una serata magica. Vincere su quel campo, anche dopo la partita dell’andata, è stata una grande soddisfazione e un’iniezione di fiducia così da poter portare tutto in campionato. Volevamo fare risultato, anche se sapevamo che il Liverpool era una squadra difficile. Questa è una stagione complicata, ma non ho mai ritenuto che la squadra fosse in difficoltà. Mi dispiace per chi ha aspettative diverse, ma questo è un problema che non riguarda noi perché sappiamo come sono le gare, ci saranno partite difficili. Bisogna stare attenti visto che si gioca con una continuità differente. Il Verona ha un’identità simile a quella dello scorso anno ma hanno cambiato molto. È una squadra difficile da affrontare. Pessina? È un giocatore molto duttile, è stato fatto un grandissimo lavoro con lui. Ilicic era arrivato parecchie volte vicino al gol, per me è un calciatore recuperato. Maradona? Ogni volta che si giocava contro di lui lo stadio si accendeva di passione, ho avito la fortuna di giocare contro di lui.”

Foto: twitter Atalanta