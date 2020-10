Gasperini: “Il turnover serve, alcuni nuovi non erano pronti”

Ai microfoni di Sky Sport, Gian Pier Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato della sconfitta interna per 3-1 subita con la Sampdoria.

Queste le sue parole: “Un primo tempo regalato, abbiamo pagato lo scotto di aver inserito troppe riserve, in particolare sulle fasce, i nuovi non hanno reso come desideravamo. I ragazzi per tanti aspetti hanno fatto un’ottima gara, e poi alla prima occasione utile ci hanno fatto gol. Sul piano atletico e tecnico abbiamo fatto anche cose buone, questo ci ha impedito di giocare e fare risultato”.

Sui gol subiti: “Sui gol subiti abbiamo scalato male, sia in questo che nel terzo gol. Il secondo lo abbiamo preso con la partita ancora molto aperta, ma quello dipende dall’incapacità di aver concretizzato oggi”.

Inizio altalenante: “Si e speriamo che poi finisca come l’anno scorso, quando abbiamo sfiorato anche lo scudetto e la semifinale di Champions League”.

Foto: Twitter uff. Atalanta