Gasperini: “Il nuovo ds? Penso alla gara di domani. Koné incedibile? Nel calcio moderno nessuno lo è”

09/05/2026 | 14:04:34

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Queste le sue parole:

“Di quante pedine ho bisogno per competere? I risultati di quest’anno dimostrano che questa è una rosa valida. E’ una squadra che ha sempre reagito, si è sempre mantenuta in posizione alta di classifica. Quello che succederà in estate si vedrà, bisogna migliorarsi e quando si può mettere degli elementi che possano aiutare a far crescere la squadra. Il casting del nuovo ds? Siamo concentrati sul campionato e sulla gara di domani. Quelle che sono le varie ipotesi, riguardano tutte le squadra. Ora, personalmente, penso alla gara di domani. Koné incedibile? Nel calcio moderno nessuno lo è. Koné è forte e spero che continui a giocare per la Roma, poi di fronte a un’offerta irrinunciabile… Ma vale per tutti”.

Foto: X Roma